Assegno unico per i figli qual è l’aumento nel 2026 con il nuovo Isee?

Lettera43.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assegno universale unico per i figli più ricco nel 2026 grazie al nuovo Isee: ma di quanto aumenta l’indennità? Le prime simulazioni arrivano all’indomani del nuovo metodo di calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente che esclude un valore catastale di 91.200 euro (di 40 mila euro maggiore rispetto al valore del 2025) e fissa maggiorazioni più generose sulla scala di equivalenza. L’impatto in positivo per le famiglie arriverà sugli importi di cinque bonus, tra i quali proprio l’indennità per i figli. Per alcune agevolazioni si ammetterà, inoltre, un maggior numero di nuclei come conseguenza della minore incidenza della prima abitazione nel calcolo dell’Isee. 🔗 Leggi su Lettera43.it

assegno unico per i figli qual 232 l8217aumento nel 2026 con il nuovo isee

© Lettera43.it - Assegno unico per i figli, qual è l’aumento nel 2026 con il nuovo Isee?

Altri contenuti sullo stesso argomento

assegno unico figli qualIsee e prima casa, dall'Assegno unico ai bonus: gli effetti sulle misure per le famiglie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Isee e prima casa, dall'Assegno unico ai bonus: gli effetti sulle misure per le famiglie ... Si legge su tg24.sky.it

assegno unico figli qualAssegno unico novembre, doppia finestra: chi incassa il 20-21 e chi dopo - A novembre 2025 l’INPS effettua nuovi pagamenti dell’assegno unico: ecco le date, chi riceverà prima e chi dopo ... Riporta msn.com

assegno unico figli qualAssegno unico, di quanto aumenta e per chi nel 2026 dopo la manovra? Tutti i bonus che cambiano - Quali gli effetti sull'accesso a Assegno di inclusione (ADI), Supporto formazione e lavoro (SFL), per l'Assegno unico universale (AUU), Bonus asilo nido ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Assegno Unico Figli Qual