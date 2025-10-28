Assegno unico per i figli qual è l’aumento nel 2026 con il nuovo Isee?
Assegno universale unico per i figli più ricco nel 2026 grazie al nuovo Isee: ma di quanto aumenta l’indennità? Le prime simulazioni arrivano all’indomani del nuovo metodo di calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente che esclude un valore catastale di 91.200 euro (di 40 mila euro maggiore rispetto al valore del 2025) e fissa maggiorazioni più generose sulla scala di equivalenza. L’impatto in positivo per le famiglie arriverà sugli importi di cinque bonus, tra i quali proprio l’indennità per i figli. Per alcune agevolazioni si ammetterà, inoltre, un maggior numero di nuclei come conseguenza della minore incidenza della prima abitazione nel calcolo dell’Isee. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Incerto il debutto a gennaio 2026 e ipotesi ricalcolo in corso d’anno. Effetto cumulo con le maggiorazioni dell’assegno unico dal terzo figlio in poi - facebook.com Vai su Facebook
Assegno Unico 2026: rivalutazione automatica degli importi fino a 204,4 euro, adeguamento legato all’inflazione. Tutti gli importi aggiornati - X Vai su X
Isee e prima casa, dall'Assegno unico ai bonus: gli effetti sulle misure per le famiglie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Isee e prima casa, dall'Assegno unico ai bonus: gli effetti sulle misure per le famiglie ... Si legge su tg24.sky.it
Assegno unico novembre, doppia finestra: chi incassa il 20-21 e chi dopo - A novembre 2025 l’INPS effettua nuovi pagamenti dell’assegno unico: ecco le date, chi riceverà prima e chi dopo ... Riporta msn.com
Assegno unico, di quanto aumenta e per chi nel 2026 dopo la manovra? Tutti i bonus che cambiano - Quali gli effetti sull'accesso a Assegno di inclusione (ADI), Supporto formazione e lavoro (SFL), per l'Assegno unico universale (AUU), Bonus asilo nido ... Scrive ilmessaggero.it