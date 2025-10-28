Assegnati 4 neo marescialli al Comando provinciale della guardia di finanza

Ilpescara.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante provinciale della guardia di finanza di Pescara ha ricevuto martedì 28 ottobre quattro giovani marescialli provenienti dalla scuola ispettori e sovrintendenti di L’Aquila, al termine della frequenza del 95esimo corso allievi marescialli “Dodecanneso II”. Il colonnello t.Spef. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Rieti, due nuovi marescialli dei carabinieri nel Reatino - Arrivati due neo Marescialli destinati alle Stazioni della Provincia di Rieti: una donna, proveniente dall’11° corso triennale frequentato presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Assegnati 4 Neo Marescialli