Assegnate le borse di studio Fislas a 160 ragazzi

Latinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centosessanta borse di studio per un totale di 77 mila euro, per i laboratori del settore agricolo e i loro figli. La cerimonia di consegna si è tenuta presso l'Oasi di Kufra a Sabaudia, come sempre organizzata da Fislas, ente bilaterale costituito dalle principali organizzazioni agricole e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

