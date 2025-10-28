Assalto rosso a Torino | collettivi devastano la sede di FdI e feriscono 3 agenti Montaruli | non arretro la sinistra prenda le distanze video

Secoloditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assalto dei collettivi a Torino, feriti 3 agenti e attaccata la sede locale di FdI. La reazione di Augusta Montaruli: «Io non arretro, non ci intimidite». E Salvini posta (e condanna) le immagini della vergogna (e delle violenze) sui suoi profili social. Le cronache in diretta (e i commenti successivi alla conta dei danni) ce lo hanno ampiamente detto: quella di ieri a Torino è stata una mattinata di tensione e un pomeriggio di scontri, culminati con il ferimento di alcuni agenti di polizia e con l’assalto a una sede di partito. Tutto è iniziato davanti al Liceo Einstein, dove sono scoppiati i primi disordini e tafferugli quando studenti dei collettivi hanno cercato di impedire un’attività di volantinaggio da parte del gruppo di destra Gioventù Nazionale Gabriele D’Annunzio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

assalto rosso a torino collettivi devastano la sede di fdi e feriscono 3 agenti montaruli non arretro la sinistra prenda le distanze video

© Secoloditalia.it - Assalto rosso a Torino: collettivi devastano la sede di FdI e feriscono 3 agenti. Montaruli: non arretro, la sinistra prenda le distanze (video)

Scopri altri approfondimenti

"Fuori da questa città". L'assalto dei collettivi rossi ai giovani della Lega - La democrazia non sembra avere più spazio d'esistenza nelle università italiane, dove i collettivi di sinistra hanno cannibalizzato ogni possibilità di discussione e di confronto: non esiste più il ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Rosso Torino Collettivi