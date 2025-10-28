Assalto dei collettivi a Torino, feriti 3 agenti e attaccata la sede locale di FdI. La reazione di Augusta Montaruli: «Io non arretro, non ci intimidite». E Salvini posta (e condanna) le immagini della vergogna (e delle violenze) sui suoi profili social. Le cronache in diretta (e i commenti successivi alla conta dei danni) ce lo hanno ampiamente detto: quella di ieri a Torino è stata una mattinata di tensione e un pomeriggio di scontri, culminati con il ferimento di alcuni agenti di polizia e con l’assalto a una sede di partito. Tutto è iniziato davanti al Liceo Einstein, dove sono scoppiati i primi disordini e tafferugli quando studenti dei collettivi hanno cercato di impedire un’attività di volantinaggio da parte del gruppo di destra Gioventù Nazionale Gabriele D’Annunzio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Assalto rosso a Torino: collettivi devastano la sede di FdI e feriscono 3 agenti. Montaruli: non arretro, la sinistra prenda le distanze (video)