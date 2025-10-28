Assalto portavalori i carabinieri | Evento con caratteristiche inedite

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Abbiamo impiegato i nostri assetti migliori ovviamente, perché questo è un evento che ha caratteristiche sicuramente inedite per questo territorio.". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Assalto al portavalori, si cercano quattro rapinatori. Tre i fermati, uno ferito e operato - La circolazione dell'autostrada A14 è ripresa in entrambe le direzioni dopo lunghissime ore di stop.

Assalto al portavalori sulla A14: esplosioni, auto in fiamme, sparatoria e traffico in tilt per ore - L'assalto al portavalori sulla A14 però non è andato a buon fine: tre arresti e un rapinatore ferito.

Rapina A14 ai portavalori, tre arrestati. Ma la caccia alla banda dei 7 continua. La diretta - L'assalto è avvenuto ieri sera intorno alle 18 nel tratto compreso tra il casello di Loreto-

