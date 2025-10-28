Assalto portavalori A14 cosa è successo? I chiodi l' esplosivo e il colpo a vuoto | presi 3 rapinatori gli altri in fuga

Armi semiautomatiche, esplosivo e chiodi a tre punte disseminati sullla carreggiata con per fermare i mezzi. Così un gruppo di rapinatori ha compiuto un assalto a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Assalto portavalori A14, cosa è successo? I chiodi, l'esplosivo e il colpo a vuoto: presi 3 rapinatori, gli altri in fuga

