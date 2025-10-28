Assalto in autostrada nei portavalori c' erano 3 milioni di euro Il commando formato da almeno 7 persone

MACERATA - Tre milioni di euro era il bottino che il commando, composto da almeno sette persone, ha tentato di sottrarre ai due furgoni portavalori assaltati ieri pomeriggio sull’A14, nel tratto compreso tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Civitanova, in territorio di Porto Recanati. Lo ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

