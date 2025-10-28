Assalto in A14 operato il rapinatore ferito nel conflitto a fuoco | Stabile ma resta in prognosi riservata

È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico il 53enne di Cerignola, ferito nel conflitto a fuoco ingaggiato durante l'assalto a portavalori avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 ottobre, all'altezza di Porto Recanati. L'uomo è attualmente ricoverato e piantonato in ospedale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

