Assalto fallito a portavalori sull’A14 tre rapinatori arrestati | in salvo bottino da 3 milioni di euro

Nel tardo pomeriggio di lunedì 27 ottobre due portavalori sono stati assaltati da una banda di rapinatori sull'autostrada A14. Il colpo dei malviventi è fallito: tre banditi sono stati arrestati, uno di loro è stato ferito. Altri quattro si sono dati alla fuga. I mezzi contenevano un bottino dal valore di 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

