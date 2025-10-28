Assalto fallito a portavalori sull’A14 tre rapinatori arrestati | in salvo bottino da 3 milioni di euro

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di lunedì 27 ottobre due portavalori sono stati assaltati da una banda di rapinatori sull'autostrada A14. Il colpo dei malviventi è fallito: tre banditi sono stati arrestati, uno di loro è stato ferito. Altri quattro si sono dati alla fuga. I mezzi contenevano un bottino dal valore di 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

