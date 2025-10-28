Assalto da film a due portavalori sulla A14 | tre arresti un rapinatore ferito

I chiodi a tre punte sull’asfalto, un’ autocisterna a sbarrare la strada e alcune auto date alle fiamme. Lungo l’autostrada, all’ora di punta di rientro dei trasfertisti. In azione, banditi pugliesi, uno dei quali di Cerignola, la “scuola” di questo tipo di crimine. È andato male, questa volta, l’assalto a due portavalori tentato lungo la A14 alle 18 di lunedì nel tratto tra Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche, poi rimasto chiuso per diverse ore: i vigilantes hanno risposto al fuoco, affrontando i banditi armati di kalashnikov, e uno di loro è rimasto ferito a una gamba; altri due sono stati arrestati alcune ore dopo a Potenza Picena, in provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assalto da film a due portavalori sulla A14: tre arresti, un rapinatore ferito

