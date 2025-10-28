Assalto al portavalori con kalashnikov ed esplosioni Le condizioni del bandito in ospedale Continua la fuga dei complici
Un colpo studiato nei minimi dettagli, ma fallito. Il 27 ottobre una banda composta da otto persone, secondo le prime testimonianze, ha provato ad assaltare due furgoni portavalori, uno dei quali era di scorta, all'altezza di Porto Recanati, sulla autostrada A14. Il commando non è riuscito a far. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
