Assalto al portavalori a Porto Recanati la banda armata di Kalashnikov arrivava da Cerignola | tre arresti compreso il 56enne ferito da un vigilante Riaperto il tratto dopo 15 ore

La banda armata di Kalashnikov arrivava da Cerignola. Da Foggia a Porto Recanati per mettere a ferro e fuoco l'A14, per assaltare due portavalori, facendone esplodere uno, sparando,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Assalto al portavalori a Porto Recanati, la banda armata di Kalashnikov arrivava da Cerignola: tre arresti (compreso il 56enne ferito da un vigilante). Riaperto il tratto dopo 15 ore

