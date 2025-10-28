Assalto al liceo Da Vinci tra i giovani identificati c’è anche un maggiorenne
Aperto un fascicolo per danneggiamento aggravato. Al vaglio degli investigatori anche l'eventuale collegamento con altri blitz accaduti nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Aggressioni al grido di "viva il duce". I video esclusivi al #Tg3 dell'assalto al liceo Bramante di Roma nella notte di venerdì. I ragazzi del collettivo che occupavano la scuola si sono difesi con barricate e cellulari. Vai su Facebook
Assalto al liceo Da Vinci, primi identificati: sono tutti minorenni - X Vai su X
Assalto al liceo Da Vinci, tra i giovani identificati c’è anche un maggiorenne - Al vaglio degli investigatori anche l'eventuale collegamento con altri blitz accaduti nelle scorse settimane ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Liceo Da Vinci chiuso dopo l'assalto, gli studenti: “Non vediamo l'ora di tornare a scuola” - I giovani, circa un centinaio, si sono ritrovati ancora una volta in presidio davanti all'istituto. Da ilsecoloxix.it
Blitz al Leonardo da Vinci, si indaga su due assalti simili. Oggi il presidio degli studenti - I due episodi che ricordano il raid del "Leo", avvenuti allo scientifico Calvino di Borzoli a inizio ottobre e il Nautico San Giorgio a metà dello stesso mese, sono velocemente entrati nel fascicolo d ... Come scrive primocanale.it