“Siamo qui a esprimere vicinanza, da parte di tutto il club, alla famiglia Marianella che ha perso il proprio caro per un atto criminale. Continueremo a sostenere la famiglia”. Lo ha detto Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket, prima dei funerali di Raffaele Marianella, l’autista del Pistoia Basket morto nell’assalto al bus lo scorso 19 ottobre, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma. “Avranno davanti a sé momenti difficili – ha aggiunto –. Ci sembra il minimo che la comunità pistoiese si stringa attorno alla famiglia che ha perso un proprio caro per un’azione così vile e criminale”, ha ribadito il direttore generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assalto al bus, al funerale di Marianella parla il dg del Pistoia Basket: “Atto vile e criminale, continueremo a sostenere la famiglia”