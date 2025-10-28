Assalto al bus al funerale di Marianella parla il dg del Pistoia Basket | Atto vile e criminale continueremo a sostenere la famiglia
“Siamo qui a esprimere vicinanza, da parte di tutto il club, alla famiglia Marianella che ha perso il proprio caro per un atto criminale. Continueremo a sostenere la famiglia”. Lo ha detto Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket, prima dei funerali di Raffaele Marianella, l’autista del Pistoia Basket morto nell’assalto al bus lo scorso 19 ottobre, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma. “Avranno davanti a sé momenti difficili – ha aggiunto –. Ci sembra il minimo che la comunità pistoiese si stringa attorno alla famiglia che ha perso un proprio caro per un’azione così vile e criminale”, ha ribadito il direttore generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Corriere della Sera. . Rieti, i funerali dell’autista morto nell’assalto al bus - facebook.com Vai su Facebook
I funerali dell'autista morto nell'assalto al bus a Rieti in diretta video - Martedì mattina a Cesano, nel quadrante nord della Capitale, si darà l'ultimo saluto al sessantacinquenne romano Raffaele Marianella, l'autista di bus ucciso nell'assalto al pullmann dei tifosi del Pi ... msn.com scrive
Assalto al bus. L'ultimo saluto all'autista Raffaele Marianella ucciso nell'agguato - Per l'agguato sono finiti in cella, con l'accusa di omicidio volontario ag ... Da msn.com
Rieti, funerali Raffaele Marianella: l’ultimo saluto all’autista ucciso nell’assalto ultras al bus - (LaPresse) Si sono svolti oggi, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, 65 anni, autista del ... Riporta msn.com