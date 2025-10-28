Assalto a portavalori in autostrada Bologna-Taranto nelle Marche | spari coda fino a otto chilometri Tre arresti Ieri pomeriggio la fallita rapina

Nella notte i tre arresti. Uno degli arrestati è in ospedale ad Ancona. La tentata rapina a due furgoni portavalori si è verificata in autostrada A14, carreggiata sud, all’altezza di Porto Recanati. Il colpo è fallito nonostante spari ed esplosioni fortissime. In autostrada Bologna-Taranto, fra Loreto e Porto Recanati, il traffico è stato gravato in maniera pesantissima: coda di veicoli fino a otto chilometri (immagine tratta da tweet di Franco Scarsella). Indagini: è dato per scontato che si trattasse di un commando specializzato negli assalti ai portavalori, composto da otto persone almeno. L'articolo Assalto a portavalori in autostrada Bologna-Taranto nelle Marche: spari, coda fino a otto chilometri. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Assalto a portavalori in autostrada Bologna-Taranto nelle Marche: spari, coda fino a otto chilometri. Tre arresti Ieri pomeriggio la fallita rapina

Approfondisci con queste news

Assalto a un portavalori sulla A14 Bologna-Taranto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). La rapina è avvenuta poco prima delle 18.30 e ha causato la chiusura dell'autostrada in e - facebook.com Vai su Facebook

Assalto a portavalori in autostrada Bologna-Taranto nelle Marche: spari, coda fino a otto chilometri. Tre arresti Ieri pomeriggio la fallita rapina - Uno degli arrestati è in ospedale ad Ancona. noinotizie.it scrive

Esplosione, sparatoria e chiodi in autostrada: assalto a due portavalori, presi in tre; A14 chiusa per ore - Tentata rapita tra Civitanova e Porto Recanati, ma è stato un flop. Da dire.it

Assalto a furgone portavalori sull'A14: traffico paralizzato tra Loreto e Civitanova Marche - Assalto a un portavalori sull’A14: caos e traffico paralizzato tra Loreto e Civitanova Marche. Segnala notizie.it