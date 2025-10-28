Assalto a portavalori a Porto Recanati procuratore Macerata | Grazie a carabinieri rapina sventata e no feriti
(LaPresse) – “Abbiamo raggiunto un primo risultato. Questo è stato possibile grazie all’immediatezza dell’intervento dei carabinieri che erano stati allertati da alcuni cittadini e che quindi sono intervenuti durante quello è rimasto un tentativo di rapina perché gli autori dell’assalto non sono riusciti ad aprire il furgone portavalori. Gli stessi poi si sono dovuti dare alla fuga, anche in conseguenza del conflitto a fuoco che c’è stato e quindi del ferimento di uno di loro”. Lo ha detto in conferenza stampa Giovanni Narbone, procuratore di Macerata, in merito all’assalto ai due furgoni avvenuto ieri pomeriggio alle 18 in A14 all’altezza di Porto Recanati, in provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
