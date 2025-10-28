Assalto a due portavalori sulla A4 la scena da film Ferito un rapinatore VIDEO

Assalto da film a due portavalori sulla A14: chiodi sull’asfalto, auto incendiate e kalashnikov. Tre arresti, un rapinatore ferito a una gamba. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Assalto a due portavalori sulla A4, la scena da film. Ferito un rapinatore. VIDEO

ASSALTO AI PORTAVALORI - Giuseppe Capozucca, titolare del vivaio Green garden a Porto Potenza, ha trovato uno dei malviventi a terra. Poi sono arrivati altri della banda: «Tre o quattro persone. Hanno rubato un furgone e tentato di prendere altre auto» - facebook.com Vai su Facebook

