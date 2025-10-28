Assaltano un portavalori e scappano a mani vuote | le esplosioni i kalashnikov in autostrada e i primi arresti

Un colpo studiato nei minimi dettagli, ma fallito. Il 27 ottobre una banda composta da otto persone, secondo le prime testimonianze, ha provato ad assaltare due furgoni portavalori, uno dei quali era di scorta, all'altezza di Porto Recanati (Macerata) sulla autostrada A14. Il commando non è. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Local Team. . LIVE Assalto a due portavalori sulla A14 all'altezza di Porto Recanati - facebook.com Vai su Facebook

Assalto fallito ai portavalori nel Maceratese: presa la banda, sono tutti pugliesi. Ferito un cerignolano VIDEO - Indagini per individuare i malviventi, l’ipotesi è che la banda sia composta da specialisti pugliesi: usate armi semiautomatiche e chiodi a cinque punte. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Esplosione, sparatoria e chiodi in autostrada: assalto a due portavalori, presi in tre; A14 chiusa per ore - Tentata rapita tra Civitanova e Porto Recanati, ma è stato un flop. Si legge su dire.it

Assalto a un portavalori sull’A14: banditi armati hanno fermato il mezzo con dei chiodi e poi sono fuggiti nei campi - Un furgone portavalori è stato preso di mira lunedì pomeriggio pomeriggio sull’A14 Bologna- Si legge su msn.com