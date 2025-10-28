Tempo di lettura: 2 minuti In riferimento a quanto apparso nei giorni scorsi sui social relativamente ad alcune considerazioni sull’impianto di pacemaker senza fili per via giugulare, l’Asl Salerno ritiene necessario specificare alcuni aspetti. Nel comunicato aziendale diffuso per dar evidenza della procedura innovativa, era chiaramente specificato che il pacemaker lead-less ha delle indicazioni LIMITATE, in pazienti per definizione FRAGILI, come gli anziani, i pazienti in dialisi, e in generale tutti quelli a rischio infettivo alto. Questa tipologia di pazienti è molto più esposta alle complicanze correlate all’impianto di pacemaker tradizionale, come l’infezione di tasca, di elettrocateteri e la necessità di espianto, e in aggiunta a questa è quella in cui il ricovero ospedaliero diventa molto spesso più rischioso e prolungato, per i pericoli annessi all’allettamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Asl Salerno, pacemaker senza fili: maggior sicurezza, minor rischio infettivo e risparmio giornate di degenza