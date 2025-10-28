Asian Development Tour | cinque italiani al via dell’Egyptian Open

Da domani al 1° novembre al Madinaty Golf Club del Cairo spazio al penultimo sprint stagionale: in campo anche Ortolani, Lipparelli, Saracino, Galliano e De Barba L’Italia si presenta in forze all’ Egyptian Open, terzultimo appuntamento dell’ Asian Development Tour che scatterà domani, 29 ottobre, e si concluderà sabato 1° novembre sul percorso del Madinaty Golf Club. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it