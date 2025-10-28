Asian Development Tour | cinque italiani al via dell’Egyptian Open
Da domani al 1° novembre al Madinaty Golf Club del Cairo spazio al penultimo sprint stagionale: in campo anche Ortolani, Lipparelli, Saracino, Galliano e De Barba L’Italia si presenta in forze all’ Egyptian Open, terzultimo appuntamento dell’ Asian Development Tour che scatterà domani, 29 ottobre, e si concluderà sabato 1° novembre sul percorso del Madinaty Golf Club. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Japan Financial Services Agency Signs Memorandum Of Cooperation In The Financial Sector With The Asian Development Bank (ADB) - X Vai su X
Coldiretti Toscana ha partecipato, in qualità di partner, al tour studio promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in collaborazione con l'Italian Trade Agency (ICE) e la Asian Development Bank (ADB). L'iniziativa, a cui hanno partecipato la de - facebook.com Vai su Facebook
Morocco Rising Stars to shine spotlight on future talent of Asian Development Tour - The Asian Development Tour (ADT) is set to debut in Morocco in 2025 with two back- Come scrive khaleejtimes.com
Asian Tour poised for thrilling second half as global talent takes center stage - With June drawing to a close, it's the perfect time to take a mid- Segnala khaleejtimes.com
Asian Tour Highlights: Global Talent Shines In Thrilling Second Half - With June drawing to a close, it's the perfect time to take a mid- Come scrive menafn.com