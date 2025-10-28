Ashley Graham una di noi Il segreto dei suoi capelli perfetti è una tinta da fare in casa che costa meno di 10 euro

La ricrescita da coprire, qualche capello bianco che inizia a fare capolino, oppure la voglia di cambiare e di sperimentare, ma senza passare tante ore in salone o spendendo molti soldi. Le tinte fai da te sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sfoggiare una chioma proprio come l’abbiamo sempre sognata, senza dover attendere l’appuntamento con il nostro parrucchiere di fiducia. E lo sa bene Ashley Graham che è una di noi: la bellissima modella, infatti, ha svelato a People di essersi fatta la tinta per i capelli da sola in vista dell’appuntamento con la passerella del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, andato in scena a New York a ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ashley Graham una di noi. Il segreto dei suoi capelli perfetti è una tinta da fare in casa che costa meno di 10 euro

