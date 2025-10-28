Ascolti TV | Lunedì 27 Ottobre 2025

Davidemaggio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 27 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della quinta puntata ) ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Lo Spaesato  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Jack Reacher – Punto di non ritorno  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  GialappaShow  ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 27 ottobre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 27 Ottobre 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

ascolti tv luned236 27Ascolti tv lunedì 27 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato - Ascolti tv 27 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it

Ascolti tv del 27 settembre, Ballando con le Stelle contro Tu Sì Que Vales: resa dei conti Rai 1 – Canale 5 - In prima serata tornano appuntamenti imperdibili e la sfida quotidiana tra Rai 1 e Canale 5 (fino ad ora portata avanti ... Riporta dilei.it

Ascolti tv, Ranucci con Report riparte da 1,7 mln di spettatori (9.3%) - Nella serata tv di ieri, domenica 26 ottobre 2025, in access su Canale5 'La Ruota della Fortuna' 4. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 27