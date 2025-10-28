Ascolti TV | Lunedì 27 Ottobre 2025 Blanca domina 24.3% GF fermo al 15% ottimo Jack Reacher 8.2%

Nella serata di ieri, lunedì 27 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.884.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della quinta puntata ) ha conquistato 1.864.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 619.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno incolla davanti al video 1.384.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 867.000 spettatori (6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 594.000 spettatori (4.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 822.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 27 Ottobre 2025. Blanca domina (24.3%), GF fermo al 15%, ottimo Jack Reacher (8.2%)

