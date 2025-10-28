Ascolti TV | Lunedì 27 Ottobre 2025 Blanca domina 24.3% GF fermo al 15% ottimo Jack Reacher 8.2%

Nella serata di ieri, lunedì 27 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3  ha interessato 3.884.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della quinta puntata ) ha conquistato 1.864.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2  Lo Spaesato  intrattiene 619.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1  Jack Reacher – Punto di non ritorno  incolla davanti al video 1.384.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna 867.000 spettatori (6%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza 594.000 spettatori (4.7%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge 822.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

