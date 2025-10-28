Ascolti tv i dati del 27 ottobre 2025

Bene la Rai Nella serata di ieri, lunedì 27 ottobre 2025, in onda su Rai Uno, la fiction Blanca 3 ha ottenito 3.884.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha portato a casa 1.864.000 spettatori con uno share del 15% (Night a 1.064.000 e il 23%, Live a 655.000 e il 16.3%). Su Rai2, Lo Spaesato si ferma a 619.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno non va oltre 1.384.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3, dopo la presentazione di 40 minuti (810.000 – 4%), Lo Stato delle Cose segna 867.000 spettatori (6%). Su Rete4, dopo la presentazione di 20 minuti (695. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 27 ottobre 2025

