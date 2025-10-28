Ascolti tv i dati del 27 ottobre 2025

361magazine.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bene la Rai Nella serata di ieri, lunedì 27 ottobre 2025, in onda su Rai Uno, la fiction Blanca 3 ha ottenito 3.884.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha portato a casa 1.864.000 spettatori con uno share del 15% (Night a 1.064.000 e il 23%, Live a 655.000 e il 16.3%). Su Rai2,   Lo Spaesato si ferma a 619.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno non va oltre 1.384.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3, dopo la presentazione di 40 minuti (810.000 – 4%), Lo Stato delle Cose  segna 867.000 spettatori (6%). Su Rete4, dopo la presentazione di 20 minuti (695. 🔗 Leggi su 361magazine.com

ascolti tv i dati del 27 ottobre 2025

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 27 ottobre 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

ascolti tv dati 27Ascolti TV 27 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, La ruota della fortuna sfida Affari tuoi - Chi ha vinto tra la fiction Blanca 3 e il reality Grande Fratello. Riporta fanpage.it

ascolti tv dati 27Ascolti tv ieri (27 ottobre): il GF non esce dalla crisi, dominio Blanca - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). Si legge su libero.it

ascolti tv dati 27Ascolti tv ieri 27 ottobre 2025: scopri chi ha vinto - Ascolti tv ieri 27 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di lunedì 27 ottobre 2025. Come scrive mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Dati 27