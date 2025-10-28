Ascolti tv di lunedì 27 ottobre 2025 | Blanca 3 domina la serata bene La Ruota della Fortuna

Nella serata di ieri, lunedì 27 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.884.000 spettatori, pari al 24,3% di share. Su Canale5, Grande Fratello (qui la cronaca della quinta puntata) ha conquistato 1.864.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2, Lo Spaesato ha intrattenuto 619.000 spettatori ( 3,8% ). Su Italia1, Jack Reacher – Punto di non ritorno ha incollato davanti al video 1.384.000 spettatori ( 8,2% ). Su Rai3, Lo Stato delle Cose segna 867.000 spettatori ( 6% ). Su Rete4, Quarta Repubblica totalizza 594.000 spettatori ( 4,7% ). Su La7, La Torre di Babele raggiunge 822.000 spettatori ( 4,4% ).

