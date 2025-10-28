Ascolti tv del 27 ottobre Blanca inarrivabile e De Martino in bilico

Una nuova settimana televisiva è iniziata e puntuale lunedì sera Rai 1 ha mandato in onda un nuovo episodio di Blanca 3 che puntualmente si è scontrato con il Grande Fratello su Canale 5. Mentre Stefano De Martino con Affari Tuoi è sempre più in bilico. E Gerry Scotti vola. Ormai siamo arrivati alla penultima puntata di Blanca 3 e molti nodi sono venuti al pettine, ma soprattutto la fiction con Maria Chiara Giannetta ed Enzo Paci ( leggi la nostra intervista ) non ha mai perso la pole position degli ascolti tv, stracciando inevitabilmente il Grande Fratello con Simona Ventura al timone, che fatica a decollare. 🔗 Leggi su Dilei.it

