Ascolti tv Blanca vince di nuovo sul Grande Fratello

I dati del 27 ottobre mostrano la vittoria di Blanca 3, il Grande Fratello rimane in coda ma migliora leggermente. Da segnalare, nel pomeriggio, la crescita de La Volta Buona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Blanca vince di nuovo sul Grande Fratello

Approfondisci con queste news

#21ottobre2025 #blanca3 Buona sera a tutti. Nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, su Rai1, “Blanca 3” ha interessato 3.915.000 spettatori pari al 23.9% di share dalle 21:53 alle 23:43. #AscoltiTv Rispetto alla settimana precedente, la serie tv gode di una - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv, ‘Blanca 3’ su Rai1 vince la prima serata. A Gerry Scotti l’access prime time - X Vai su X

Ascolti tv ieri (27 ottobre): il GF non esce dalla crisi, dominio Blanca - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). Si legge su libero.it

Ascolti TV 27 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, La ruota della fortuna sfida Affari tuoi - Chi ha vinto tra la fiction Blanca 3 e il reality Grande Fratello. Scrive fanpage.it

Ascolti tv: vince Blanca. Come è andato il Grande Fratello, e Giletti fa boom - Gli ascolti e i dati Auditel di martedì 13 ottobre 2025 vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di ... Da iltempo.it