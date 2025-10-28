Ascolti Tv Blanca 3,8 mln e 24.3% stacca il Grande Fratello 1,8 mln e 15%
Nella serata tv di ieri, lunedì 27 ottobre 2025, in access su Canale5 ‘ La Ruota della Fortuna’ 5.327.000 spettatori pari al 25.44%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.141.000 spettatori (20.50%) e ‘Affari Tuoi’ 4.822.000 spettatori (22.88%). Su La7 ‘ Otto e Mezzo’ 1.743.000 e 8.23%. Nel preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ 4.656.000 e 26.30%. Su Canale5 ‘Avanti un altro’ 3.322.000 e 20.10%. In prima serata su Rai1 ‘Blanca 3’ 3.884.000 spettatori pari al 24.32% di share. Su Canale5 Grande Fratello 1.864.000 spettatori con share del 15.01%. Su Rai2 ‘Lo Spaesato’ 619.000 spettatori pari al 3.77%. Su Italia1 ‘Jack Reacher Punto di non ritorno’ 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
#21ottobre2025 #blanca3 Buona sera a tutti. Nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, su Rai1, “Blanca 3” ha interessato 3.915.000 spettatori pari al 23.9% di share dalle 21:53 alle 23:43. #AscoltiTv Rispetto alla settimana precedente, la serie tv gode di una - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv, ‘Blanca 3’ su Rai1 vince la prima serata. A Gerry Scotti l’access prime time - X Vai su X
Ascolti, Blanca surclassa il GF. Giletti svetta nell'approfondimento - Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3. Segnala iltempo.it
Ascolti tv ieri (27 ottobre): il GF non esce dalla crisi, dominio Blanca - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). Si legge su libero.it
Ascolti tv del 27 ottobre, Blanca inarrivabile e De Martino in bilico - “Affari Tuoi” trema davanti a “La Ruota della Fortuna”: chi vince gli ascolti? Riporta dilei.it