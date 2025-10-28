Ascolti tv ‘Blanca 3’ vince la prima serata e ‘La ruota della Fortuna’ fa il 25.4% di share

(Adnkronos) – La Ruota della Fortuna ha vinto la sfida degli ascolti con Affari Tuoi ieri lunedì 27 ottobre. La fiction 'Blanca 3', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.884.000 spettatori e il 24.3% di share. Al secondo posto 'Grande Fratello' su Canale5, che ha conquistato 1.864.000 .

