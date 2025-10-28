Ascensore dell’ospedale Maggiore di Bologna ha un malfuzionamento | paura per una paziente
Bologna, 28 ottobre 2025 – Un malfunzionamento dell’ascensore, una ruota del letto mobile di un malato che resta incastrata e la paziente che, da sdraiata, si trova quasi in posizione verticale nella cabina. Sono stati minuti di paura quelli vissuti all’ospedale Maggiore da una malata e dall’operatore che si sta occupando del trasferimento. Per fortuna – assicura l’Ausl – l’incidente non ha avuto serie conseguenze per nessuno, paziente compresa che è comunque stata sottoposta a diverse Tac e esami di controllo per assicurarsi che non ci fossero conseguenze, oltre al grande spavento. E’ stato infatti attivato il team di emergenza interna dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bologna, paura all'ospedale Maggiore: «L’ascensore ha ceduto e la barella si è ribaltata con la paziente sopra, tonfo di tre piani» - X Vai su X
Prezzo ribassato. Proponiamo in Vendita a Corato, in zona ospedale vecchio, in centro città, Appartamento al 2° piano senza ascensore, composto da 3 vani oltre cucina, bagno e ripostiglio in terrazzo. Esposizione angolare. Fornito di impianto di risca - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, paura all'ospedale Maggiore: «L’ascensore ha ceduto e la barella si è ribaltata con la paziente sopra, tonfo di tre piani» - Un problema all’ascensore probabilmente dovuto a una ruota di una barella rimasta incastrata sulla soglia: la paziente è rimasta sotto choc così come l’operatore sanitario accanto. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it
Malfunzionamento ad un ascensore dell’ospedale Maggiore: nessuna conseguenza per le persone che vi si trovavano dentro - Archivio Ausl Bologna – foto Paolo Righi Un incidente si è verificato nella giornata di oggi all’Ospedale Maggiore di Bologna probabilmente a causa del malfunzionamento di un ascensore. Lo riporta sassuolo2000.it
Lettino si incastra in ascensore, paziente soccorsa in ospedale - Apprensione questa mattina all'ospedale Maggiore di Bologna per "un incidente dovuto al malfunzionamento" di un ascensore che, sottolinea la Ausl bolognese, non ha provocato "nessuna conseguenza per l ... Si legge su ansa.it