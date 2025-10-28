Bologna, 28 ottobre 2025 – Un malfunzionamento dell’ascensore, una ruota del letto mobile di un malato che resta incastrata e la paziente che, da sdraiata, si trova quasi in posizione verticale nella cabina. Sono stati minuti di paura quelli vissuti all’ospedale Maggiore da una malata e dall’operatore che si sta occupando del trasferimento. Per fortuna – assicura l’Ausl – l’incidente non ha avuto serie conseguenze per nessuno, paziente compresa che è comunque stata sottoposta a diverse Tac e esami di controllo per assicurarsi che non ci fossero conseguenze, oltre al grande spavento. E’ stato infatti attivato il team di emergenza interna dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascensore dell’ospedale Maggiore di Bologna ha un malfuzionamento: paura per una paziente