Arzano lite furiosa tra conviventi | 47enne arrestata dopo coltellate morso e lanci di oggetti

L’uomo, ferito in modo non grave, medicato sul posto dal 118. La donna, ad Arzano, è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti e percosse. Attimi di violenza domestica ad Arzano, dove una lite tra conviventi è degenerata in una vera e propria aggressione. Una 47enne è stata arrestata dai Carabinieri della tenenza locale . 🔗 Leggi su 2anews.it

