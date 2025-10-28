ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenza esplode in casa. Un violento episodio domestico si è consumato ad Arzano, in provincia di Napoli, dove una donna di 47 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo aver aggredito il compagno in modo particolarmente feroce. L’aggressione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe iniziato al culmine di una lite. La donna avrebbe impugnato un coltello da cucina, colpendo l’uomo con due fendenti al fianco, che gli hanno provocato ferite superficiali. Ma la furia non si sarebbe fermata lì: la 47enne avrebbe poi morso la vittima tra spalla e collo, prima di scagliare contro di lui una piccola cassettiera del salone e infine colpirlo con una bottiglia di vetro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arzano, accoltella e morde il compagno, 47enne arrestata dopo un’aggressione brutale