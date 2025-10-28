Arzano accoltella e morde il compagno 47enne arrestata dopo un’aggressione brutale
ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenza esplode in casa. Un violento episodio domestico si è consumato ad Arzano, in provincia di Napoli, dove una donna di 47 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo aver aggredito il compagno in modo particolarmente feroce. L’aggressione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe iniziato al culmine di una lite. La donna avrebbe impugnato un coltello da cucina, colpendo l’uomo con due fendenti al fianco, che gli hanno provocato ferite superficiali. Ma la furia non si sarebbe fermata lì: la 47enne avrebbe poi morso la vittima tra spalla e collo, prima di scagliare contro di lui una piccola cassettiera del salone e infine colpirlo con una bottiglia di vetro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
Violenza domestica ad Arzano: donna di 47 anni tenta di accoltellare il compagno - facebook.com Vai su Facebook
Litiga col compagno, lo pugnala due volte, gli morde il collo e gli lancia una cassettiera: arrestata nel Napoletano - Arrestata 47enne per aggressione al compagno. Segnala fanpage.it
Arzano, 2 coltellate e un morso al collo: 47enne aggredisce il compagno, arrestata - Non è la scena di una pellicola spaghetti western con Bud Spencer e Terence Hill ma il racconto dell’aggressione subita da un uomo di Arzano. Secondo napolivillage.com
Follia in casa ad Arzano: prende a morsi e coltellate il compagno, poi gli tira addosso un mobile - La donna verrà arrestata mentre la vittima, già ai domiciliari, è stata medicata sul posto ... Secondo internapoli.it