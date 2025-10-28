Artisti d' eccezione per una notte da paura | Gardaland Halloween Party

Veronasera.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque grandi artisti per un Halloween che unisce generazioni e fa vibrare le notti d’autunno al ritmo della musica. Gardaland si prepara a ospitare la notte più terrificante dell’anno con il Gardaland Halloween Party 2025, un evento che promette di essere epico e che farà vivere un mese intero. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

artisti d eccezione notteArtisti d'eccezione per una notte da paura: Gardaland Halloween Party - Cinque grandi artisti per un Halloween che unisce generazioni e fa vibrare le notti d’autunno al ritmo della musica. Riporta veronasera.it

artisti d eccezione notteGardaland Halloween Party: 5 artisti d’eccezione per una notte da paura - La notte più terrificante dell’anno batte al ritmo della musica di Gardaland Halloween Party 2025... Come scrive msn.com

artisti d eccezione notteNotte Oro - La Notte d’ Oro è anche per i più piccoli e le famiglie: al MAR si terrà il laboratorio didattico “Riflessi d’ oro e giochi di tessere” (alle 16) mentre la biblioteca Classense ospiterà la serata ... Secondo ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Artisti D Eccezione Notte