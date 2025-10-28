Arte e natura prima dei 16 anni La guida di Sacchi alla bellezza

"Avevo voglia di parlare alla nuova generazione, ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni, e ho cercato di pensare ai viaggi e alle esperienze che mi hanno cambiato la vita dal punto di vista culturale, quindi in maniera profonda. Così è nato questo libro": Negli occhi la bellezza. 16 esperienze tra arte e natura da fare prima dei 16 anni (Mondadori). L’autore è Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano e in precedenza, tra il 2019 e il 2021, della città di Firenze. Come parlare ai ragazzi di oggi? "Spesso si dice che i ragazzi non ascoltino, che siano senza curiosità, senza interessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Arte e natura prima dei 16 anni". La guida di Sacchi alla bellezza

