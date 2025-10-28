Arte e natura prima dei 16 anni La guida di Sacchi alla bellezza

Quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Avevo voglia di parlare alla nuova generazione, ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni, e ho cercato di pensare ai viaggi e alle esperienze che mi hanno cambiato la vita dal punto di vista culturale, quindi in maniera profonda. Così è nato questo libro": Negli occhi la bellezza. 16 esperienze tra arte e natura da fare prima dei 16 anni (Mondadori). L’autore è Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano e in precedenza, tra il 2019 e il 2021, della città di Firenze. Come parlare ai ragazzi di oggi? "Spesso si dice che i ragazzi non ascoltino, che siano senza curiosità, senza interessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

arte e natura prima dei 16 anni la guida di sacchi alla bellezza

© Quotidiano.net - "Arte e natura prima dei 16 anni". La guida di Sacchi alla bellezza

Contenuti che potrebbero interessarti

arte natura prima 16"Arte e natura prima dei 16 anni". La guida di Sacchi alla bellezza - "Avevo voglia di parlare alla nuova generazione, ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni, e ho cercato di pensare ai viaggi e alle esperienze che mi hanno cambiato la vita dal punto di vista culturale, quindi ... Secondo quotidiano.net

arte natura prima 16“Prima Vera”: a Liscate il murale che celebra la rinascita delle donne e della natura - Un inno alla femminilità e alla natura: a Liscate prende vita il murale che parla alle donne di rinascita e libertà. Scrive greenme.it

Un'opera d'arte per chi non vede, prima volta del premio Omero - Un premio artistico destinato a chi ha realizzato un'opera che può essere fruita anche da persone con disabilità visiva. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Arte Natura Prima 16