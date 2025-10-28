Arte cultura e danza | le immagini di Roberto Bolle premiato dall’università di Firenze

FIRENZE – Oggi (28 ottobre) l’u niversità di Firenze ha conferito a Roberto Bolle la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione. La motivazione ufficiale sottolinea come la sua opera rappresenti “la sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale”, facendo di Bolle un interprete dell’ arte come veicolo di cultura, emozioni e socialità. La cerimonia si è svolta nell’ Aula Magna dell’Ateneo. La laurea è stata consegnata dalla rettrice Alessandra Petrucci, che ha ricordato come Bolle sia protagonista sui maggiori palcoscenici mondiali e con compagnie prestigiose, tra cui l’ American Ballet Theatre, il Balletto dell’Opéra di Parigi, il Bol’šoj, il Mariinskij-Kirov e il Royal Ballet. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

