La nona giornata di Premier League potrebbe essere ricordata come uno dei momenti decisivi della stagione 2025-26, visto che alla vitoria dell’Arsenal per 1-0 contro il Crystal Palace hanno fatto da contraltare le contemporanee sconfitte di Man City e Liverpool, costringendo i bookmaker ad abbassare ancora di più la quota offerta per la vittoria del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Brighton (EFL Cup, 29-10-2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Seagulls più motivati?