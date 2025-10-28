Arsenal-Brighton EFL Cup 29-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Seagulls più motivati?
La nona giornata di Premier League potrebbe essere ricordata come uno dei momenti decisivi della stagione 2025-26, visto che alla vitoria dell’Arsenal per 1-0 contro il Crystal Palace hanno fatto da contraltare le contemporanee sconfitte di Man City e Liverpool, costringendo i bookmaker ad abbassare ancora di più la quota offerta per la vittoria del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
? Arsenal, Saliba e Martinelli indisponibili per il Brighton ? https://www.calciostyle.it/esteri/premier-league/arsenal-saliba-e-martinelli-indisponibili-per-il-brighton?fsp_sid=1522964 ? di Virgilio Covelli Vai su Facebook
Sei giocatori di #PremierLeague tra i convocati del ct Gattuso Calafiori (Arsenal) Coppola (Brighton) Donnarumma (Man City) Tonali (Newcastle) Vicario e Udogie (Tottenham) - X Vai su X
Arsenal vs Brighton LIVE Score Updates in EFL Cup Match - time updates on Arsenal vs Brighton & Hove Albion live coverage, minute by minute of the match, score, how to watch, stream information and latest updates of 2025- Come scrive vavel.com
??Confirmed XIs: Arteta aims to keep winning run going in EFL Cup | OneFootball - Arsenal hosts Brighton & Hove Albion today at the Emirates Stadium for the fourth round of the EFL Cup (Carabao Cup), in a single- Da onefootball.com
Arsenal XI vs Brighton: Starting lineup, confirmed team news, injury latest for Carabao Cup today - Ahead of them, Ethan Nwaneri and Christian Norgaard play in midfield, alongside Eberechi Eze, stand- Segnala standard.co.uk