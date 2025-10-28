Arrivano i rinforzi per San Martino | 40 vigili inviati dai comuni vicini

San Martino quest’anno farà gli straordinari. Saranno ben quattro i giorni di fiera, da sabato 8 fino a martedì 11 novembre. Cinque, contando anche la tradizionale anteprima del venerdì, con le osterie e gli stand gastronomici aperti già al pomeriggio. Una fiera così lunga non capitava da tempo. I disagi, per i residenti e per il traffico, saranno inevitabili. Per questo l’amministrazione di Santarcangelo e la polizia locale, insieme alla Blu Nautilus (la società che organizza le fiere per conto del Comune) sono al lavoro da mesi, per predisporre il piano per la viabilità e la sicurezza. La gestione della viabilità è tra le questioni prioritarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

