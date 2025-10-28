Arriva La Ruota della Fortuna Vip a This is me | Silvia Toffanin giocherà con Gerry Scotti

Domani, 29 ottobre, l'ultima puntata di This is me su Canale 5 con una sorpresa: si giocherà alla Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e gli ospiti vip presenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

