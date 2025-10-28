Arriva il super consulente | Così rilanciamo il centro

Due persone hanno risposto all’avviso pubblico del Comune della Spezia per il conferimento dell’incarico di consulenza a un esperto in materia di studi e azioni a supporto di nuove proposte di governance per la rigenerazione del ‘centro storico commerciale’. Sarà "questione di giorni" prima di sapere a chi sarà affidato l’incarico, stando alle parole dell’assessore al Commercio, Alberto Giarelli. L’amministrazione comunale ha posto tra i suoi obiettivi strategici principali la definizione di un Polo commerciale spezzino, un un contesto di grande e sempre più rapido mutamento che rende la città capace di attrarre pubblico in modo continuativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

