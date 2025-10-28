Arriva il motore più efficiente sul mercato | meno carburante e più potenza
Chery, gruppo cinese, annuncia grazie ai brand Omoda e Jaecoo lo sviluppo del componente pronto a rivoluzionare il settore automotive: innovazione o bufala? Da tempo il settore automotive si interroga sulle innovazioni per inquinare di meno e produrre di più. Non a caso, le principali case automobilistiche europee e non solo stanno provando a spingere il full electric, attraverso incentivi e bonus auto elettriche. Tuttavia, i dubbi sull’elettrico sono ancora tanti e molti non si convincono della transizione ecologica. Jaecoo e Omoda, due brand cinesi, hanno deciso quindi di lanciare un nuovo motore efficiente, capace di abbassare i consumi e L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Approfondisci con queste news
ARRIVA UN NUOVO MOTORE DIESEL "TUTTO ITALIANO" IN CASA STELLANTIS Stellantis, il noto gruppo automobilistico, sta per avviare la produzione di un motore diesel innovativo, un 2.2 litri con tecnologia MHEV, presso lo stabilimento di Pratola Serra. - facebook.com Vai su Facebook