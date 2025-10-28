Arriva anche a Palombaro il progetto Polis di Poste italiane | al via i lavori
Anche a Palombaro arriva il progetto “Polis” di Poste italiane, dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti. Nelle prossime settimane la sede sarà interessata lavori di ammodernamento che comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
