Arresto cardiaco nel sonno | trovato morto il parrucchiere Claudio Perpignano

Pordenonetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore di distanza dalla tragedia di Pederobba, costata la vita alla 18enne Chiara Zardo, un'altra morte nel sonno è avvenuta questa volta nel Comune di Oderzo. Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre Claudio Perpignano, 72 anni, ha perso la vita nella sua abitazione, stroncato da un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

