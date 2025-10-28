Arresto cardiaco nel sonno | trovato morto il parrucchiere Claudio Perpignano
A poche ore di distanza dalla tragedia di Pederobba, costata la vita alla 18enne Chiara Zardo, un'altra morte nel sonno è avvenuta questa volta nel Comune di Oderzo. Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre Claudio Perpignano, 72 anni, ha perso la vita nella sua abitazione, stroncato da un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
