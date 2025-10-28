arrestato spacciatore si nascondeva in un bed and breakfast del lodigiano

Lodi, 28 ottobre 2025 – È stato rintracciato in un bed and breakfast della provincia di Lodi l’uomo, di circa 40 anni, di origine marocchina e regolare sul territorio, arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi per droga. I poliziotti hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. Gli agenti lo tenevano sotto controllo da alcuni giorni e, una volta individuato, lo hanno bloccato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito. L’uomo non era nuovo alle forze dell’ordine: lo scorso maggio era stato arrestato in flagranza a San Zenone al Lambro, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre vendeva dosi di cocaina direttamente dalla sua auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

