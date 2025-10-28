Arrestato spacciatore si nascondeva in un bed and breakfast del Lodigiano
Lodi, 28 ottobre 2025 – È stato rintracciato in un bed and breakfast della provincia di Lodi l’uomo, di circa 40 anni, di origine marocchina e regolare sul territorio, arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi per droga. I poliziotti hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. Gli agenti lo tenevano sotto controllo da alcuni giorni e, una volta individuato, lo hanno bloccato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito. L’uomo non era nuovo alle forze dell’ordine: lo scorso maggio era stato arrestato in flagranza a San Zenone al Lambro, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre vendeva dosi di cocaina direttamente dalla sua auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
L'incredibile vicenda dell'imprenditore della canapa light arrestato e trattato come uno spacciatore L'APPROFONDIMENTO - facebook.com Vai su Facebook
Montichiari, arrestato spacciatore con cocaina e 7mila euro in contanti - X Vai su X
Spacciatore nasconde la droga in delle lattine modificate: arrestato dalla polizia. Video - Uno spacciatore, che nascondeva la droga in lattine di bevande, è stato arrestato dalla polizia a Milano. Da milanotoday.it
Spacciatore si nasconde in una cascina occupata a Milano: arrestato - Gli agenti della polizia locale di Milano hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di ... Secondo milanotoday.it
Spacciatore nasconde la droga nel telaio della porta blindata - Piazze di spaccio, attive h24, dove la droga viene “camuffata” nei modi più creativi: infilata sotto le siepi, nascosta tra le transenne stradali, dentro borselli, tasche dei pantaloni o persino nel t ... Secondo romatoday.it