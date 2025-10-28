Arrestato per spaccio sul lungomare | straniero aggredisce gli agenti in Questura

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno arrestato un extracomunitario per il spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.Il blitz Dopo una segnalazione anonima che indicava la presenza di un uomo che spacciava all’internodell’isola pedonale situata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

