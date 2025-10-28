Arrestato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Tiero domani sarà ascoltato il presidente Rocca
Il governatore del Lazio Francesco Rocca sarà ascoltato in Consiglio regionale il 29 ottobre, dieci giorni dopo l’arresto del consigliere di FdI Enrico Tiero per corruzione. Rocca riferirà anche sull’indagine della guardia di finanza sui concorsi truccati all’Asl Roma 6. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LAZIO: ARRESTATO PER CORRUZIONE ENRICO TIERO, CONSIGLIERE REGIONALE DI FRATELLI D’ITALIA Sabato 18 ottobre il consigliere regionale pontino di FDI Enrico TIERO e’ stato arrestato per corruzione dal nucleo investigativo dei Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato per corruzione il consigliere di FdI Enrico Tiero: chi è l’ex Dc accusato di fare favori in cambio di tessere di partito e assunzioni - X Vai su X
