Arrestato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Tiero domani sarà ascoltato il presidente Rocca

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore del Lazio Francesco Rocca sarà ascoltato in Consiglio regionale il 29 ottobre, dieci giorni dopo l’arresto del consigliere di FdI Enrico Tiero per corruzione. Rocca riferirà anche sull’indagine della guardia di finanza sui concorsi truccati all’Asl Roma 6. 🔗 Leggi su Fanpage.it

