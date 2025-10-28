Arpi direttore della Social City? Nuova richiesta di Russo

Messinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è ancora certezza sulla nomina a direttore generale della Messina Social City di Giuseppe Arpi vincitore di selezione. A sollevare di nuovo la questione oggi con una nota indirizzata all'assessore al Sociale Alessandra Calafiore e alla presidente della società Valeria Asquini il consigliere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Arpi Direttore Social City