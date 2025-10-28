Arona si ritrova al Sancarlone | visite musica e preghiera
Ad Arona, dal 1° al 9 novembre, la monumentale statua di San Carlo si anima di visite, incontri e preghiere. Nove giorni per celebrare il santo e chiudere insieme la stagione 2025 del complesso, in un clima di condivisione che intreccia cultura, spiritualità e tradizioni popolari, e invita la città a ritrovarsi sotto lo sguardo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
