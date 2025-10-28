Arne Slot ha criticato la sua posizione nei confronti degli avversari

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Liverpool fatica in Premier League. (Foto di Ryan PierseGetty Images) Arne Slot è sotto pressione al Liverpool, che ha perso le ultime quattro partite in Premier League – una serie che lo ha visto scendere dal 1° al 7° posto in classifica. I campioni in carica sono stati sconfitti da Crystal Palace, Chelsea, Manchester United e Brentford, che hanno vinto 3-2 nel fine settimana. All’indomani di quella sconfitta al Gtech Community Stadium, Slot ha ammesso che la sua squadra fatica contro “squadre (che) hanno un certo stile di gioco”, che si riferisce a quelle che sono più dirette. 🔗 Leggi su Justcalcio.com