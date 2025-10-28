Armie Hammer torna sul grande schermo ecco il trailer del western Frontier Crucible
L'attore, dopo le accuse e gli scandali, sta tornando a lavorare sul set e online sono state condivise le prime immagini del film diretto da Travis Mills. L'attore Armie Hammer sta cercando di ritornare protagonista nel mondo di Hollywood e online è stato condiviso il trailer del western Frontier Crucible, in arrivo nelle sale americane e in digitale dal 5 dicembre. La star di Chiamami col tuo nome, nel 2022, era stato travolto dai commenti emersi online dopo alcune accuse di molestie sessuali e le rivelazioni riguardanti la sua vita privata, perdendo importanti ruoli in progetti cinematografici e televisivi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo anni di scandali e allontanamento da Hollywood, Armie Hammer è stato recentemente avvistato a Westwood, Los Angeles, mentre pranzava con una donna e passeggiava per un mercato locale, scatenando voci su un possibile nuovo amore. Hammer, i - facebook.com Vai su Facebook
"Aaron Leonard Hammer" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Armie Hammer torna sul grande schermo, ecco il trailer del western Frontier Crucible - L'attore, dopo le accuse e gli scandali, sta tornando a lavorare sul set e online sono state condivise le prime immagini del film diretto da Travis Mills. Riporta movieplayer.it
Trailer per Frontier Crucible: Armie Hammer riparte da un western dopo 3 anni - È online il trailer di Frontier Crucible, thriller western che segna il ritorno al cinema di Armie Hammer, a tre anni dal suo allontanamento da Hollywood in seguito alle accuse di cattiva condotta ses ... Secondo msn.com