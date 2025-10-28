Armie Hammer torna sul grande schermo ecco il trailer del western Frontier Crucible

Movieplayer.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore, dopo le accuse e gli scandali, sta tornando a lavorare sul set e online sono state condivise le prime immagini del film diretto da Travis Mills. L'attore Armie Hammer sta cercando di ritornare protagonista nel mondo di Hollywood e online è stato condiviso il trailer del western Frontier Crucible, in arrivo nelle sale americane e in digitale dal 5 dicembre. La star di Chiamami col tuo nome, nel 2022, era stato travolto dai commenti emersi online dopo alcune accuse di molestie sessuali e le rivelazioni riguardanti la sua vita privata, perdendo importanti ruoli in progetti cinematografici e televisivi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

armie hammer torna sul grande schermo ecco il trailer del western frontier crucible

© Movieplayer.it - Armie Hammer torna sul grande schermo, ecco il trailer del western Frontier Crucible

Altri contenuti sullo stesso argomento

armie hammer torna grandeArmie Hammer torna sul grande schermo, ecco il trailer del western Frontier Crucible - L'attore, dopo le accuse e gli scandali, sta tornando a lavorare sul set e online sono state condivise le prime immagini del film diretto da Travis Mills. Riporta movieplayer.it

armie hammer torna grandeTrailer per Frontier Crucible: Armie Hammer riparte da un western dopo 3 anni - È online il trailer di Frontier Crucible, thriller western che segna il ritorno al cinema di Armie Hammer, a tre anni dal suo allontanamento da Hollywood in seguito alle accuse di cattiva condotta ses ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Armie Hammer Torna Grande