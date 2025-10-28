armie hammer torna sul grande schermo ecco il trailer del western frontier crucible

L'attore, dopo le accuse e gli scandali, sta tornando a lavorare sul set e online sono state condivise le prime immagini del film diretto da Travis Mills. L'attore Armie Hammer sta cercando di ritornare protagonista nel mondo di Hollywood e online è stato condiviso il trailer del western Frontier Crucible, in arrivo nelle sale americane e in digitale dal 5 dicembre. La star di Chiamami col tuo nome, nel 2022, era stato travolto dai commenti emersi online dopo alcune accuse di molestie sessuali e le rivelazioni riguardanti la sua vita privata, perdendo importanti ruoli in progetti cinematografici e televisivi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

