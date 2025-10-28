Arianna Porcelli Safonov in ' Picchiamoci' a Cascina
ARIANNA PORCELLI SAFONOV porta a La Città del Teatro di Cascina “PICCHIAMOCI”Uno spettacolo satirico e tagliente sulla violenza.Martedì 25 novembre alle ore 21, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, La Città del Teatro di Cascina ospita Arianna Porcelli Safonov con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
